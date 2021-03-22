Президент Азербайджана Ильхам Алиев в честь Новруза — азербайджанского праздника весны зажег костер в стратегическом и историческом городе Шуша, который был освобожден во время Отечественной войны. Президент Алиев прибыл в Шушу в военной форме вместе с супругой — Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой Алиевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом во влиятельной ивритоязычной израильской газете Israel HaYom написал известный израильский журналист Дин Шмуэль Элмас.

Автор статьи отметил, что Президент Ильхам Алиев заявил, выступая на площади в Шуше: «Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого», — отметил Президент Ильхам Алиев.

Автор статьи подчеркнул, что выбор зажечь костер Новруза на плато Джыдырдюзю, расположенном к югу от города, не случаен.

«В этом году мы отмечаем Новруз байрамы в Шуше, на Джыдыр дюзю. Это — историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз байрамы в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана — Шуше. Это — историческое событие. Это — большое счастье. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, мы восстановили историческую справедливость», — сказал глава государства, выступая с обращением к азербайджанскому народу.

«Гордо говорю, Шуша — ты свободна! Шуша — это Азербайджан, Карабах — это Азербайджан!», -добавил Ильхам Алиев.

В этом году Новруз — настоящий весенний праздник для Азербайджана, после того как за 44 дня войны в Нагорном Карабахе Азербайджан победил в Отечественной войне и освободил оккупированные Арменией территории.

Новруз, будучи самым ярким выражением азербайджанского национального духа, в годы советского режима подвергался преследованиям, власти запрещали его официальное проведение. «Приход праздника весны, который достался нам в память от наших предков, на протяжении многих столетий мы встречаем в Израиле, как народный праздник выходцев из Азербайджана, демонстрирующий до тончайших оттенков национальную самобытность и богатство духовного мира наших прадедов, увековечивая его прекрасные обычаи и традиции, которые прошли испытания веков», — сказал Israel HaYom Арье Гут, эксперт по израильско-азербайджанским отношениям и глава «Азербайджанского Дома в Израиле».

«Я знаю, что Шуша плакала, вспоминая яркую азербайджанскую историю, мужество и отвагу сыновей и дочерей Азербайджана, отдавших свои жизни за Родину. Азербайджан, благодаря мужеству и героизму солдат и офицеров совсем недавно вернулся в этот прекрасный исторический город и освободил его от бесчеловечного гнета армянской оккупации. Азербайджанцы никогда бы не смирились с потерей Шуши, азербайджанцы должны были вернуться и вернулись в святую для всех Шушу!», – подчеркнул Арье Гут.

Что касается празднования Президентом Алиевым в Шуше, Арье Гут добавил, что «в этом году праздник Новруз отмечают в Азербайджане как государство-победитель, как ведущее государство и настоящий лидер Южного Кавказа.

Minval.az