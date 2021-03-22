Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем — 13-17 градусов тепла, в Баку ночью — 5-7, днем — 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 753 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана 23 марта осадков преимущественно не ожидаются. Местами туман, юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем — 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем — 5-8 градусов тепла.

Minval.az