Если человек, привившийся от коронавируса, заразится им, болезнь может протекать в легкой форме, сказал директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики, профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, после вакцинации необходимо продолжать носить медицинскую маску.

«Уже существуют данные о том, что в случае заражения коронавирусом вероятность госпитализации вакцинированных равна нулю. Об этом свидетельствуют также исследования, проведенные в связи с этим в Турции. Вакцинация не означает, что вы не заразитесь. Однако в случае заражения болезнь может протекать в более легкой форме», — цитирует Trend директора НИИ.

Minval.az