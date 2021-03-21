Людям преклонного возраста не стоит заниматься похудением. Об этом рассказал российский врач-геронтолог Юрий Конев.

«Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека», — пояснил Конев (цитата по «Спутнику»).

При этом по словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.

«Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать», – заключил геронтолог.

Minval.az