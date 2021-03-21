Преподаватель Московского института психоанализа, психолог Наталья Панфилова рассказала, как бороться с весенней хандрой.

«Человек, например, наблюдает, что ему уже неделю или две трудно встать утром на работу. Плюс стоит насторожиться, когда вы замечаете, что к вечеру валитесь с ног при обычных нагрузках, а сон в выходные не помогает. Усталость непонятного происхождения — явный индикатор того, что надо обратить внимание на своё здоровье», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, можно сходить к врачу на обследование, чтобы оценить своё состояние. Не исключено, что причиной является авитаминоз или переутомление. В таком случае специалист назначит препараты для восстановления сил.

Панфилова призвала не заниматься самолечением.

«Психиатрия здесь посередине. И начинать борьбу надо с простых вещей: выспаться, погулять на свежем воздухе, принять душ, поплавать в бассейне. Если не помогает и нет положительной динамики, то сдайте анализы и выясните причину», — добавила она.

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