Отец военнослужащего Айка Мкртчяна, погибшего во время второй Карабахской войны, Завен Мкртчян прокомментировал заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные во время визита в Арагацотнскую область.

«Сегодня я услышал новый шедевр. Сам верховный главный манипулятор после 4 с половиной месяцев размышлений решил преподнести огромную жертву, взять поражение на себя, чтобы мы не чувствовали себя потерпевшими поражение. А я говорю ему: было бы намного справедливее и честнее, так как именно ты заявил в НС, что готов погибнуть, если бы ты взял свой правительственный отряд из 30 человек, включая министров высоких технологий, обороны, образования, науки, культуры и спорта, а также министра-вирусолога, запускающего крокодилов губернатора, усатого Андо, Алена, лицемера, важничающего на воровском жаргоне в НС перед председателем Высшего судебного совета, монтирующего кадры Манвела Григоряна Арена, новую звезду, «конституциолога» по имени Ваагн, который и считает избирательные листки, и пишет новую конституцию, иными словами, самых храбрых, затем выбрал бы сам себя командиром отряда, затем зашел бы в офис Сороса за благословением и отправился бы на передовую, чтобы встать рядом с парнями, дать последнюю битву при Сардарапате, поддержал бы их, защитил бы от ударов турецких (азербайджанских — прим. Минвала) БПЛА», — приводит армянский интернет-сайт news.am слова Мкртчяна.

Minval.az