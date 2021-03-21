Агентство по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (AGTA) продолжает рейды по объектам общественного питания с целью контроля за соблюдением требований законодательства, а также методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета Министров.

Как говорится в сообщении AGTA, в рамках контрольных мероприятий 20 марта 2021 года было проведено 397 мониторингов 236 объектов общественного питания по всей стране.

В ходе мониторингов на 8 предприятиях были выявлены факты грубых нарушений требований законодательства. В связи с выявленными недостатками приняты соответствующие меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Minval.az