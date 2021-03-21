«Мое участие в турнире в Будапеште было под вопросом. Дело в том, что я 2 месяца назад был прооперирован на глазе. Но я решил выступить в олимпийской квалификации и выполнить свою миссию», — написал азербайджанский борец Гаджи Алиев в соцсети «Инстаграм».

Касаемо поражения в финале от представителя Армении борец заявил следующее: «Победы и поражения зависят только от Аллаха. Мы лишь сражаемся. Многие переживали после моего поражения в финале, но больше всего переживаю я сам. Увидимся на Олимпиаде», — добавил Алиев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HAJI ALIYEV (@haci_aliyev_65)

Minval.az