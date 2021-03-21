За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 814 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 342 пациента выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 12 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 246304 случая заражения коронавирусом, из этого числа 232876 человек благополучно прошли лечение, 3351 пациент клиник скончался.

Лечение 10077 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2776535 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8386 — за минувшие сутки.

Minval.az