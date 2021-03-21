Согласно плану действий на 2021-й год, по случаю праздника Новруз проведен ряд мероприятий в воинских частях Министерства обороны. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Выступившие на мероприятиях рассказали о том, что праздник Новруз в этом году отмечается в победном настроении, насколько высоко ценится праздник Новруз нашим народом и государством, как радостно, бурно и торжественно отмечается приход весны в нашей стране, а также об истории традиций праздника Новруз и воспитательном значении национально-духовных ценностей, которые сохраняются и передаются будущим поколениям.

По случаю праздника была почтена память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны, навещены семьи шехидов и ветеранов, им переданы поздравления руководства Армии и вручены праздничные гостинцы.

Minval.az