В Москве проведена благотворительная акция «Вкус праздника в каждом доме».

Акция, проведенная по инициативе председателя Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой была посвящена празднику Новруз.

В рамках акции активисты и волонтеры АМОР поздравили с праздником ветеранов, многодетные и малоимущие семьи. Им были переданы особые праздничные подарки-наборы, включающие в себя азербайджанские национальные сладости и все традиционные атрибуты Новруза.



Minval.az