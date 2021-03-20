В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом.
На территории села Чайлы столкнулись два легковых автомобиля, передает АПА.
В результате аварии 2 человека погибли, 1 человек получил тяжелые травмы.
В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом.
На территории села Чайлы столкнулись два легковых автомобиля, передает АПА.
В результате аварии 2 человека погибли, 1 человек получил тяжелые травмы.
Дата: 2021/03/20 21:05
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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