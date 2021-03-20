Активист по имени Джавид Гара поделился в социальных сетях видео, на которых арабские туристы охотятся на территории Аджинохура в Шеки. На кадрах видно, что несколько арабских туристов ради забавы привязали живого голубя к дрону и запустили вслед ястреба.

Начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) Хикмет Ализаде в ответ на запрос Report сообщил, что им известно об этих кадрах.

«К нам поступила информация, по этому вопросу будет проведено разбирательство, которое выявит, было ли нарушение закона. В то же время, если нам будут представлены факты о присутствии на территории сотрудников МЭПР, которые закрыли глаза на нарушения, эти вопросы также будут объективно расследованы нами и доведены до сведения общественности», — сказал он.

Minval.az