Опубликован видеоролик, в котором Ильхам Алиев произносит долгожданные для сердца каждого гражданина слова: «Шуша, ты свободна!»
Опубликован видеоролик, в котором Ильхам Алиев произносит долгожданные для сердца каждого гражданина слова: «Шуша, ты свободна!»
Дата: 2021/03/20 19:00
Раздел: Азербайджан, Видео
Просмотров:
40
В Газахе произошло ДТП со смертельным исходом. На территории села Чайлы столкнулись два легковых автомобиля, передает АПА.
Активист по имени Джавид Гара поделился в социальных сетях видео, на которых арабские туристы охотятся на территории
Греко-римский борец из Азербайджана Мурад Мамедов (60 кг) встретился с действующим чемпионом Европы, представителем Армении Геворгом Гарибяном в четвертьфинале Европейского олимпийского
В Азербайджане выявлено еще 1 187 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 306 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает мониторинги объектов общественного питания с целью контроля за соблюдением требований законодательства, а также
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 марта.
Появились новые кадры учений »Зимние учения-2021» с участием азербайджанских и турецких военных.
20 марта по случаю праздника Новруз руководство Министерства обороны Азербайджана посетило Главный клинический госпиталь Вооруженных Сил.
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз. »Поздравляю всех со светлым праздником Новруз!