В Азербайджане выявлено еще 1 187 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 306 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
14 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 1 187 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 306 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
14 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/03/20 18:31
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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