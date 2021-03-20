Агентство продовольственной безопасности Азербайджана продолжает мониторинги объектов общественного питания с целью контроля за соблюдением требований законодательства, а также методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета министров.

Как сообщили в агентстве, в рамках контрольных мероприятий 19 марта было проверено 354 объекта, на 23 выявлены грубые нарушения требований.

В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Minval.az