20 марта в 13:37:00 в Азербайджане наступила весна.
Таким образом, наступает равноденствие. Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна.
20 марта в 13:37:00 в Азербайджане наступила весна.
Таким образом, наступает равноденствие. Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна.
Дата: 2021/03/20 14:02
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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