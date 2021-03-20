20 марта в 13:37:00 в Азербайджане наступила весна.

Таким образом, наступает равноденствие. Солнце, перемещаясь по эклиптике, из Южного полушария переходит в Северное, и с этого момента в Северном полушарии начинается весна.

Minval.az