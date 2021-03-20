«Находясь в Шуше, человек еще раз осознает величие азербайджанского народа. Мы не смирились с поражением в первой Карабахской войне». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

«Мы даже не наказали по заслугам совершивших это предательство презренных лидеров тандема НФА-Мусават. Хотя они заслуживают любого наказания. Мы не смирились с этой ситуацией, и я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением. Проводилась целенаправленная политика в политическом, экономическом, военном направлениях, духовной сфере, в области воспитания молодого поколения, и выросло такое молодое поколение, которое пожертвовало жизнями за землю. Молодое поколение, ценой своей жизни и крови освободившее нашу землю от врага. Представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства, молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь, мы обязаны им, всему азербайджанскому народу. Весь наш народ приближал эту Победу, и все факторы, соединившись, вместе обусловили итоги этой войны», — подчеркнул глава государства.

Minval.az