Первый миллиард кубометров природного газа, добываемого в азербайджанском секторе Каспийского моря, был поставлен в Европу через Турцию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Об этом сказал исполнительный директор TAP Лука Шипати (Luka Schieppati).

По его словам, азербайджанский природный газ, транспортируемый по TAP, играет важную роль в предоставлении надежной и эффективной энергии из нового для ЕС источника, пишет «Репорт».

Отметим, что Tрансадриатический газопровод (ТAP) транспортирует природный газ с месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод протяженностью 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

В первый день с начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP (31 декабря 2020 года) транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

Minval.az