«Открытие метро возможно на очередном этапе смягчений».

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

«Общественный транспорт мы должны либо полностью закрыть, либо открыть. Открытие метро в настоящее время приведет к росту заражений. Когда было принято решение закрыть метро, нашей главной целью было снижение уровня инфицирования», — отметил он.

Minval.az