«Общественный транспорт не будет работать с 20 по 29 марта».

Об этом на брифинге сообщил помощник президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, количество заражений растет:

«Опасения имеются, ситуация очень серьезная. Но в то же время по указанию президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане была усилена система здравоохранения.

Больницы рассчитаны на 10 000 коек, в них проходят лечение 1500 пациентов. Учитывая это, не было принято решение об ужесточении карантинного режима. Однако в случае увеличения числа заражений и загруженности системы здравоохранения карантинный режим может быть ужесточен».

Кроме того, помощник президента отметил, что необходимо соблюдать три основных правила:

«Подтверждено, что британский штамм более заразен. Поэтому накануне праздника призываю всех наших граждан соблюдать ограничения. Призываю тех, кто поедет в районы беречь себя и там. Потому что, если число зараженных увеличится, у Оперативного штаба не будет другого выхода. Придется перейти на более строгий карантинный режим».

Minval.az