«Смягчения приводят к росту случаев инфицирования. Ежедневные случаи заражения увеличивают долю в количестве проводимых тестов. С увеличением числа растет и число летальных случаев», заявил нв ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете Министров помощник президента Азербайджанской Республики-заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента добавил, что в Азербайджане применялись смягчения карантина: «Но они приводят к увеличению случаев заражения, это было ожидаемым».

Minval.az