Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана провел онлайн пресс-тур для представителей СМИ в целях ознакомления в новыми функциями, добавленными в электронную систему для обращений «Единое окно».

В 2021 году функциональные возможности системы «Единое окно» были дополнительно расширены, и в системе был создан модуль обработки информации, передает Тренд.

Посредством системы осуществляется обработка информации по обращениям, поступившим в связи со строительством жилых домов с числом этажей до трех, высотой до 12 метров и длиной несущих конструкций до шести метров, для их возведения которых требуется подготовка только архитектурно-планировочного раздела строительного проекта.

Благодаря новой функции желающие построить частный дом в Баку теперь могут подать заявку онлайн через этот электронный портал. Введя FIN-код удостоверения личности обращающиеся могут направить свои заявки в соответствующие госструктуры. Для этого требуется загрузить в соответствующем формате предусмотренные законодательством документы.

Модуль обработки информации был реализован по городу Баку в качестве пилотного проекта, который охватывает 12 районов столицы. Обращения рассматриваются в течение 10 дней, и если по истечение этого времени обратившемуся не сообщается о недостатке по проекту соответствующим органом исполнительной власти, то ему направляется уведомление.

Minval.az