Лоукостер Buta Airways в 07:00 выполнит первый рейс по маршруту Баку-Тбилиси, а затем в обратном направлении.

Самолет вылетит из международного аэропорта Шота Руставели в 10:10 по тбилисскому времени и приземлится в Баку в 11:10.

Полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы будут выполняться по субботам только на этой, а также на следующей неделе.

Пассажиры допускаются на борт при предъявлении справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-теста за последние 48 часов.

Minval.az