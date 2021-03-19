Связывать рост числа заболеваний коронавирусом в Азербайджане с британским штаммом некорректно.

Об этом в передаче «Что происходит» на телеканале ARB24 заявил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB, инфекционист Васиф Алиев.

Он сказал, что независимо от штамма, количество заболеваний будет увеличиваться в местах, где чаще всего контактируют люди:

«Человек, зараженный коронавирусом, не может сам определить, британский ли у него штамм или нет. А гражданину не предоставляют информацию о штамме, которым он заражен. Независимо от штамма, в лечении разницы нет. Единственная разница в том, что вирус более заразен».

Васиф Алиев также отметил, что дети тяжелее будут переносить британский штамм коронавируса.

Minval.az