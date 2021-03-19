Началось исполнение распоряжения о помиловании.

Подписанное 18 марта президентом Ильхамом Алиевым распоряжение «О помиловании ряда осужденных» распространяется на 625 человек.

Согласно распоряжению, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от отбывания оставшейся части наказания. Оставшаяся часть наказания 98 человек, приговоренных к лишению свободы, сокращена вдвое. Наказание 3 человек, приговоренных к пожизненному лишению свободы, заменено 25 годами лишения свободы. Два человека, осужденные условно, освобождены от отбывания наказания. Три человека, которые были приговорены к лишению свободы и отбывание наказания которых было отложено, освобождены от отбывания наказания. 9 человек, приговоренных к наказанию в виде ограничения свободы и 12 человек, приговоренных к исправительным работам, освобождены от отбывания оставшейся части наказания, а 23 человека, приговоренные к штрафу, освобождены от наказания.

Распоряжение также распространяется на 23 человек из 6 зарубежных стран.

22 человека из них освобождены от отбывания оставшейся части наказания, оставшаяся часть наказания одному иностранному гражданину сокращена вдвое.

Minval.az