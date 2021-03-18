Динамика инфицирования в течение последующих девяти праздничных дней станет ключевым фактором, обуславливающим работу школ.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, в настоящее время очное обучение в школах продолжается.

«Часто спрашивают о возможном повторном закрытии школ. Думаю, динамика инфицирования в течение последующих девяти праздничных дней станет ключевым фактором, обуславливающим работу учебных заведений. В этом смысле граждане должны правильно оценивать ситуацию и быть более осторожными. Уменьшение уровня инфицирования позволит избежать закрытия школ», — сказал Амруллаев.

Minval.az