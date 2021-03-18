В Азербайджане еще 933 человека заболели коронавирусом, 256 вылечилось, 7 человек скончались, сообщает Оперштаб при кабмине.
В Азербайджане еще 933 человека заболели коронавирусом, 256 вылечилось, 7 человек скончались, сообщает Оперштаб при кабмине.
Дата: 2021/03/18 15:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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