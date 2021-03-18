Госкомитет по градостроительству и архитектуре начал работы по планированию и проектированию с целью восстановления и реконструкции, возвращения к жизни и обеспечению дальнейшего развития Шуши — города, имеющего особое историческое, культурное и стратегическое значение.

Одним из важных проектов, организованных с начала года Госкомитетом при сотрудничестве с соответствующими структурами, местными и зарубежными экспертами, является проект реставрации и консервации крепостных стен Шуши.

К проекту восстановления крепостных стен Шуши и ворот «Гянджа» в качестве консультанта привлечен Эрих Пумер, глава всемирно известной австрийской реставрационной компании «Atelier Erich Pummer GmbH», которая с 2010 года осуществляла реставрацию и консервацию Девичьей башни, мечети «Мухаммед» и ряда других памятников мирового значения. Проект реставрации и консервации осуществляет местное ЗАО «Conco», специализирующееся в этой области, передает АПА.

На завершенном первом этапе реставрационных работ камни крепостных стен и ворот «Гянджа» были очищены от нанесенного в последние годы слоя штукатурки с чужеродным цементно-песчаным составом, зазоры между камнями были заполнены известково-песчаным раствором в соответствии с международными стандартами консервации. Восстановлены верхний свод наружной арки ворот, а также четыре поврежденных участка крепостных стен, разрушенная сторона контрфорса, 9 бойниц, предназначенных для стрелкового оружия на фасадной части крепостных стен.

«Наряду с этим, на крепостных стенах города Шуша была восстановлена знаменитая надпись «Шуша», которая была демонтирована ВС Армении в период оккупации. С этой целью на историческом месте была установлена надпись «Шуша», спроектированная и изготовленная из алюминия специалистами Бакинского Государственного проектного института, функционирующего в подчинении Комитета», — сообщили в комитете.

Minval.az