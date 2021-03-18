Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан сообщает, что с начала марта на территорию РФ не было допущено 18 тонн томатов из Азербайджана.

«В ходе фитосанитарного контроля к ввозу на территорию РФ не было допущено 18 т томатов из Азербайджана. Основаниями для задержания подкарантинной продукции стало лабораторное заключение ФГБУ «ВНИИКР», подтвердившее факт выявления томатной моли (Tuta absoluta Povolny) в томатах», — говорится в информации управления, пишет Интерфакс.

Согласно данным, грузы возвращены обратно в Азербайджан. Кроме того, владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ («Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции»).

Minval.az