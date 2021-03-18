Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики на основании требований национального законодательства и международных соглашений, которые Азербайджан поддерживает, в том числе Минской конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» в рамках двусторонних отношений с Генеральной прокуратурой Российской Федерации направила запрос для экстрадиции в Азербайджанскую Республику с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления на территории нашей страны.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, были установлены основания для подозрения в том, обвиняемый по уголовному делу в Азербайджане Фаталиев Ильгар Гариб оглу, войдя в сговор с группой людей, присвоил чужое имущество в крупном размере.

Фаталиев был объявлен в международный розыск.

Minval.az