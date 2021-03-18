Сотрудники Агдамского районного отдела полиции (РОП) выявили лиц, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, которые еще не очищены от мин.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), 3 человека, пытавшихся проникнуть на освобожденную территорию Агдамского района в объезд контрольных постов, были задержаны и доставлены в РОП.

Были установлены личности задержанных — это жители Агджабединского района Э.Гулузаде, Н.Мамедов и Э.Алиев, в их отношении приняты соответствующие меры.

Minval.az