«В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдаются туманная погода», сообщила директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, причиной образования тумана стало охлаждение земной поверхности в ночные часы и понижение температуры воздуха: «Слой тумана, образовавшийся над Каспийским морем, в результате усиливающегося юго-западного ветра перешел на Абшеронский полуостров. Такие погодные условия сохранятся 18 марта в течение дня, с интервалами — ночью и утром 19 марта».

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