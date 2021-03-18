Как Азербайджан намерен добиваться открытия Зангезурского коридора через армянский Мегри и что это даст Армении, возможна ли новая война в регионе? Корреспондент российского издания EADaily поговорил с азербайджанским экспертом Эмилем Мустафаевым.

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно говорит о Зангезурском коридоре, что Армению принудят его открыть. Как планируется это сделать, если Армения будет тормозить процесс?

— Мы наблюдаем интересную тенденцию. В то время как официальный Баку выступает с миролюбивыми заявлениями и открыто говорит о возможностях Армении получить выгоды от получения доступа к коммуникациям, проходящим через территорию Азербайджана и Турции, Ереван продолжает агрессивные выпады в наш адрес и подрывает мирный процесс, очерченный Трехсторонним заявлением от 10 ноября. И это очень показательно. Достаточно вспомнить, как президент Алиев на протяжении второй карабахской войны неоднократно призывал к миру в ходе своих многочисленных интервью, но мы не можем вспомнить ни одного ответного шага со стороны армянских властей. И теперь, когда война завершилась, а Баку призывает забыть о прошлом и думать о будущем, Ереван после очевидного военного разгрома прямо декларирует планы новой оккупации азербайджанских территорий, которые были освобождены за 44 дня войны.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем ситуацию в Ереване, тот полный хаос, вызванный поражением в войне, и шаткое положение, в котором оказался премьер Никол Пашинян. Но вместе с тем там должны понимать, что терпение Баку не будет продолжаться бесконечно, ему может прийти конец, и должны помнить о возможности повторения удара «железного кулака». Подписав трехстороннее соглашение, Армения взяла на себя и обязательства в сфере открытия коммуникаций между Нахичеванской АР и основной территорией Азербайджана, и нарушение этих обязательств может обернуться для нее новым кошмаром.

При этом нужно понимать, что в открытии этих коммуникаций заинтересованы более глобальные игроки, такие как Россия, Турция, Иран, ЕС и Китай. Потому что основной грузопоток будет обеспечен продукцией этих стран. Не исключено и то, что на каком-то этапе Армению поставят перед фактом либо вообще никто её спрашивать не будет. Поэтому Еревану будет целесообразнее самому найти свою выгоду в этих коммуникациях и подключиться к этим экономическим проектам.

— Будет ли в этом случае возможно силовое принуждение?

— Азербайджан не претендует на территории Армении, хотя если смотреть на вопрос сквозь историческую призму, то они принадлежат нам. В то же время мы понимаем, что Армения утратила свою субъектность и все разговоры должны вестись с Россией. Однако судя по тому, что «соросята», пришедшие к власти в этой стране, получают указания на Западе, Россия в определенный момент тоже может столкнуться с проблемами в переговорах с Ереваном и отойти в сторону. И тогда Ереван в случае продолжения неконструктивной политики рискует остаться не только в транспортной изоляции, причем уже во второй раз. Более того, Баку может воздействовать силовым принуждением.

Такой сценарий, конечно же, исключать нельзя. Он вполне возможен. Однако Азербайджан попытается все же решить вопрос за столом переговоров и путем политического давления на Армению. Переговоры по поводу этих коммуникаций на уровне вице-премьеров продолжаются, но если и тут переговоры зайдут в тупик, то ситуация может пойти по другому сценарию.

Открытие прямого и короткого пути из Азербайджана в Турцию позволит значительно сократить расстояние и увеличить объемы грузоперевозок. А Ереван без Зангезурского коридора не получит ключ от транзита в Россию через нашу территорию. При этом Армения также заинтересована в выходе своих железных дорог в Иран, а он проходит через Нахичевань. Если Армения не открывает этот коридор, то Азербайджан также не откроет дороги в Россию и Иран, что лишает возможности Армению и Россию воспользоваться всеми пунктами заявления от 10 ноября, а также лишает Россию прямого выхода в Армению.

С учетом того что в подписании этих пунктов соглашения принимала участие и российская сторона и там стоит подпись Владимира Путина, то Кремль найдет рычаги давления на Ереван, как склонить его к соглашению.

Кстати, Азербайджан уже сделал жест доброй воли — поставки российского газа в Армению будут временно вестись через нашу страну в связи с ремонтом газопровода Северный Кавказ — Закавказье. Теперь очередь за Ереваном.

— В Армении часто говорят о северном железнодорожном маршруте вместо маршрута через Мегри. Может ли Азербайджан согласиться на этот вариант? Или будут оба маршрута одновременно?

— До тех пор, пока Ереван не станет исполнять взятые на себя обязательства, предусмотренные Трехсторонним заявлением, Баку не станет соглашаться на его предложения. Подписавшая капитуляцию страна не должна выдвигать требования. Именно в интересах Еревана открытие коммуникаций и их быстрое задействование. Власти Армении должны наконец начать демонстрировать здравый подход в переговорах, перестать выступать с провокационными заявлениями — страна проиграла в войне, у нее колоссальные потери, и без того шаткая экономика разрушена, наблюдается массовая эмиграция в Россию. И, вместо того чтобы договариваться с Азербайджаном, спасать страну, там продолжают выдвигать абсурдные условия, усиливать враждебную риторику.

— В последнее время много говорится о возможности поставок туркменского газа в Европу через Азербайджан. Возможные поставки будут идти через TANAP или возможно строительство нового газопровода через территорию Армении?

— Анкара уже заявила о готовности приложить усилия для обеспечения поставок туркменского газа в Турцию и транзит через турецкую территорию на рынки Европы. Эти вопросы были обсуждены в ходе недавней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в Анкаре. Поставки газа могут осуществляться по уже имеющейся инфраструктуре — газопроводу TANAP, и необходимости в строительстве новой трубы через Армению нет.

Однако я не исключаю, что одна ветка трубопровода может быть построена и через Армению. Сейчас Азербайджан закупает газ у Ирана для Нахичеванской автономии. При этом по завышенной цене. Для того, чтобы доставить газ в Нахичевань и добавить определенные объемы доставок газа прикаспийских государств, таких как Туркменистан, Казахстан, в Турцию и оттуда в Европу, одна из веток может пойти и через Зангезурский коридор. Армения в таком случае может получить и газ Туркменистана и Казахстана и разбавить монополию России, а с другой стороны может получить определенные деньги за транзит, как, к примеру, Грузия. Для Армении однозначно можно сказать лишь одно — эти коридоры и налаживание отношений с соседними странами могут вывести страну на качественно иной уровень и дать им возможность для политического маневра в тисках России. Уверен, что и западные партнеры Армении, такие как ЕС и США и в перспективе Китай, также будут заинтересованы, чтобы Ереван снизил градус враждебности и включился в транснациональные экономические проекты.

Minval.az