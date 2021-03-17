Тот факт, что Азербайджан поможет поддержать стабильные поставки газа в Армению, будь то из России или какой-либо другой страны, является еще одним показателем того, насколько позитивно и гуманно действует Азербайджан после второй Карабахской войны.

Об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя договоренность о временном транзите российского газа в Армению через азербайджанскую территорию в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ — Закавказье».

Брайза отметил, что этот шаг является еще одним признаком того, что Азербайджан стремится помочь Армении в реинтеграции с ее соседями и тем самым залечить раны войны путем экономического сотрудничества и экономического роста.

«Со стороны Армении было бы очень мудро воспользоваться этой возможностью. К сожалению, политический кризис вызвал в Армении такой психологический шок, что ее руководство и даже простые граждане часто не могут понять, какие прекрасные возможности открываются перед ними. Такой возможностью, конечно же, является соглашение от 10 ноября, в котором, в частности, говорится, что все транспортные коммуникации в регионе будут открыты. Сейчас существует много возможностей в плане инфраструктурных проектов, которые могут принести пользу и Армении. Надеюсь, что Армения воспользуется этой возможностью», — сказал он (цитата по Trend).

Minval.az