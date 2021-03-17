17 марта в рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории журналисты побывали в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Они ознакомились со зданием, расположенным в поселке Гадрут, где в советское время располагался районный комитет партии, а в годы оккупации — исполнительное представительство сепаратистского режима, а также посетили ряд мест в поселке, сообщает АПА.

Следует отметить, что оккупированный 2 октября 1992 года поселок Гадрут был освобожден 9 октября 2020 года в результате военных операций Вооруженных сил Азербайджана.





Minval.az