Двое из пострадавших при подрыве на мине в Агдамском районе Азербайджана были доставлены для продолжения лечения в Баку с многочисленными ранениями, сообщает Report в среду, 17 марта.

Житель села Афатли Агдамского района Бахруз Надир оглу Абдулов был доставлен в Национальный центр офтальмологии в столице, а другой житель села Акиф Мухтар оглу Гусейнов был помещен в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Как сообщается, Абдулов получил многочисленные осколочные ранения глаз, лица и нижних конечностей, а у второго пострадавшего были диагностированы переломы обеих голеней и осколочные ранения тела.

Мужчины были отправлены в столицу после оказания первой медицинской помощи в Бардинской центральной больнице.

Minval.az