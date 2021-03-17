Всем гражданам, заразившимся коронавирусом, рекомендовано стационарное лечение.

Об этом сказал главный инфекционист министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает Trend.

Он отметил, что этот вирус опасен в любом случае.

«Сейчас число зараженных вновь растет. В этом случае увеличивается и количество больных в стационарах. Некоторые люди, у которых нет дыхательной недостаточности, лечатся дома. Но их необходимо поместить в стационар. Если человек, который живет один в однокомнатной квартире, заразился коронавирусом, то он может самоизолироваться и лечиться дома. Есть и те, кто переносит болезнь в легкой форме. У них не бывает одышки и других тяжелых последствий. Но во всех случаях таким больным также рекомендовано стационарное лечение», — сказал Эйвазов.

Minval.az