В Азербайджане выявлено еще 840 случаев заражения коронавирусом, 268 человек вылечились, 9 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 840 случаев заражения коронавирусом, 268 человек вылечились, 9 человек скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/03/17 15:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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