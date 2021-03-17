«Вакцины против коронавируса могут оказать разное действие», сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов, выступая на тему «COVID-19, вакцинация и гигиена».

Он отметил, что лицам, у которых наблюдается аллергическая реакция после ввода первой дозы вакцины, нельзя делать повторную прививку. Кроме того, нельзя вакцинировать человека в период обострения хронического заболевания. Можно ввести вакцину после нормализации самочувствия. Нельзя вакцинировать и онкологических больных в период активного лечения, сообщает АПА.

По его словам, уже прошли вакцинацию около 500 тысяч человек, но случаев ухудшения самочувствия еще не было: «В этой связи не поступало обращений в Министерство здравоохранения».

Minval.az