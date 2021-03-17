«У каждого инфекционного заболевания бывают группы риска. В Стратегии по вакцинации эти группы определены».

Об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов, выступая на тему «COVID-19, вакцинация и гигиена», передает АПА.

Он отметил, что такие люди тяжелее остальных переносят болезнь, бывают смертельные случаи:

«Поэтому в первую очередь вакцинируются они. Люди среднего возраста тоже могут тяжело переносить болезнь, но такое случается нечасто. Разумеется, и они будут вакцинированы. Если две трети населения будут вакцинированы, эпидемическая цепь разорвется».

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