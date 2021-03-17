17 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, сообщает пресс-служба президента.
17 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/03/17 15:11
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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