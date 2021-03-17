17 марта на землях лесного фонда Шабранского района Азербайджана под руководством замминистра экологии и природных ресурсов Рауфа Гаджиева и с участием сотрудников регионального центра лесного хозяйства было посажено более 2 000 саженцев вечнозеленых деревьев и желуди дуба, сообщает ведомство.

За последние три дня акции по посадке деревьев прошли в 13 районах республики — Зардабском, Агсуинском, Гобустанском, Агдашском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Шамахинском, Агджебединском, Бардинском, Сабирабадском, Масаллинском и Шабранском.

На площади 30 гектаров было посажено более 40 тысяч различных пород деревьев и около 1 000 кг семян.

Отметим, что весенняя посадка деревьев охватит все районы страны. На землях лесного фонда общей площадью 200 гектаров будут высажены деревья, отвечающие климатическим условиям каждого региона.

Minval.az