18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, будет дуть умеренный юго-западный ветер, во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем 13-16, местами 18-20 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 15-17, местами 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем-50-55 процентов.

18 марта в районах Азербайджана ожидается облачная погода, в горных районах снег, будет дуть западный ветер, днем местами усилится.

Температура воздуха ночью 3-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 до 2 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 18 марта на Абшеронском полуострове ожидается усиление ветра хазри, что является относительно благоприятным для метеочувствительных людей.

Во второй половине дня 18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление кратковременного северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с.

Во второй половине дня 18 марта до полудня 19 марта в северных и западных районах ожидаются ливни, в горных районах снег. Западный ветер временами усилится до 20-25 м/с.

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