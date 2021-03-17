Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров «Об утверждении Правил регистрации, рассмотрения и хранения документов и информации, представляемых для определения социальных пособий, пенсий и компенсаций».

Согласно постановлению, в соответствии с Семейным кодексом Азербайджанской Республики выписка из решения суда об усыновлении ребенка подается в Министерство труда и социальной защиты не позднее 5 рабочих дней.

На усыновленного ребенка, в том числе на ребенка с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, будут определены пособия.

Minval.az