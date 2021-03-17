16 марта в ходе поездки в Шушу президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа.

Помощник президента Анар Алекберов проинформировал главу государства и первую леди о проекте восстановления комплекса.

Данный проект будет реализован Фондом Гейдара Алиева. В ходе реализации проекта особое внимание будет уделено восстановлению прежнего состояния мавзолея. В 1992 году армяне, оккупировав Шушу, зверски разрушили и этот памятник.

Minval.az