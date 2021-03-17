Прошло почти полгода с начала Второй Карабахской войны и четыре с половиной месяца со дня подписания Соглашения о прекращении боёв от 9-10 ноября, зафиксировавшего поражение Армении и победу Азербайджана.

С первых же часов подписания Соглашения, не утихают разговоры о том, был ли сговор между Москвой и Баку, является ли Пашинян предателем, была ли война неизбежной, виноват ли Пашинян, что началась Вторая Карабахская война, мог ли у войны быть иной исход и т. д. Всё это очень важные вопросы, без ответа на них трудно предсказать последующее, в том числе, желаемое развитие событий. Итак, вопросы и ответы.

1. Вопрос первый. Был ли сговор между Москвой и Баку?

Тезис. Сторонники положительного ответа на этот вопрос используют как аргумент результаты войны, мол, Россия добилась своего, разместив свои войска в Нагорном Карабахе. То есть, Ильхам Алиев и Владимир Путин «сговорились», Россия предала своего союзника по ОДКБ ради согласия Алиева на ввод российских войск в Азербайджан.

Антитезис. Но давайте представим на секунду, что война сложилась не в пользу Азербайджана, что, как и мечтал бывший министр обороны Армении (с 10 мая 2018 по 20 ноября 2020) Давид Тоноян, армянские танки дошли если не до Баку, то по меньшей мере до реки Кура. Кто в таком случае просил бы Россию вмешаться и остановить боевые действия? Ответ, я думаю, очевиден. То есть, если главной целью России было размещение своих войск в Азербайджане, она сделала бы всё для поражения Азербайджана. И российские войска сегодня стояли бы не в горах Карабаха, не в четырёхстах километрах от нефтью и газом обильного Баку, а в каких-нибудь 150-200 километрах в удобных низинных территориях Азербайджана, то есть на пути нефтегазовых маршрутов.

Вывод первый. Все эти разговоры о предательстве Россией Армении, о якобы имевшем место сговоре Путина с Алиевым совершенно необоснованны. Абсолютно. Возможно, определенные контакты, «зондирование почвы» были. Возможно. Война – слишком серьезное дело, чтобы бросаться в неё, сломя голову. Но сговора, предательства и прочего не было. К тому же, вне всякого сомнения, Россия, в силу своих возможностей, помогала Армении и оружием, и советниками, и информационно, и политически. Единственное, чего Россия не смогла сделать, в отличие от 1992-1994-го годов, так это напрямую вмешаться в конфликт, отправив своих солдат воевать за Армению. Отсюда – следующий вопрос.

2. Вопрос второй. Почему Россия не вмешалась в конфликт напрямую, не направила своих солдат воевать за Армению?

Тезис. Путин не любит бархатно-бородатого «революционера» Пашиняна, духовно близок с «автократом» Алиевым и потому дал возможность Азербайджану победить Армению.

Антитезис. Допустим , хорошо образованный и взвешенный политик Алиев более приятен Путину, чем непоследовательный «бумагомаратель и человек с улицы» Пашинян. Но вряд ли Путин и его ближайшее окружение пожертвовали бы интересами России и допустили бы усиление независимости Азербайджана только из-за психологической несовместимости с Пашиняном. Так почему же Путин не стал вовлекать вооруженные силы России в конфликт? Очевидно, в расчёт бралось следующее. Баланс сил в регионе за последние 30 лет изменился. Экономическая и военная мощь Турции усилились, Россия же – ослабла. Турция как до начала войны, так и во время неё четко обозначила свою красную черту – при вмешательстве любой третьей стороны в конфликт, она немедленно бросит в помощь Азербайджану всю мощь своего государства. В этой ситуации Путину, как ответственному политику, хватило благоразумия не вовлекать Россию в войну с непредсказуемыми, и скорее всего, печальными для неё последствиями. Несмотря на все провокационные попытки всего армянского лобби как в России, так и по всему миру, а также их западных покровителей, днем и ночью мечтающих о конфликте между Россией и Турцией, российские войска не были введены в зону боевых действий.

Вывод второй. Россия не вмешалась во вторую войну между Арменией и Азербайджаном не вопреки своим государственным интересам, как об этом истерично «поют» гости в студии у Соловьёва, а именно ради интересов России, ради взаимовыгодного сближения России и Турции. Военного столкновения России и Турции – вот чего в первую очередь желал Запад, фактически используя Армению как детонатор прямой военной конфронтации между ними. К счастью, у высшего военно-политического руководства обеих региональных держав хватило благоразумия и простого расчета не дать столкнуть себя лбами.

3. Вопрос третий. Мог ли Азербайджан воспротивиться вводу российских «миротворцев» в Нагорный Карабах?

Тезис. Да, как утверждает часть диванных аналитиков, Азербайджан имел возможность не согласиться на ввод российских войск, мог захватить Ханкенди/Степанакерт, восстановить полный контроль над всем Нагорным Карабахом, и только нерешительность азербайджанского руководства помешала этому. При этом делаются попытки связать этот тезис с первым тезисом, мол, Алиев взял Шушу, но не стал брать Ханкенди, поскольку об этом была предварительная договорённость с Путиным.

Антитезис. Но надо иметь в виду, что красная черта была не только у Турции. Такая красная черта была и у России. Вернее, она выкристаллизовывалась уже в ходе военных действий. Когда после первых недель войны стало ясно, что Азербайджан победит и, скорее всего, довольно быстро, Россия актуализировала эту красную черту и в спешном порядке начала создавать для этого информационно-идеологическую базу. Именно с этой целью устами Директора Службы внешней разведки России Нарышкина была озвучена версия об участии сирийских наемников и прочих террористов в конфликте. Хотя Нарышкин и не указывал в своём заявлении, в чьих окопах сидят эти «солдаты удачи», по умолчанию предполагалось, что они воюют на стороне Азербайджана. Эта версия усиленно тиражировалась как армянскими доморощенными «соловьёвыми», так и западными СМИ. В подмогу была брошена даже тяжёлая артиллерия в лице президента Макрона. Всё это, безусловно, лило воду на безудержно работающую российскую мельницу. Красной чертой России стала недопустимость полной победы Азербайджана в войне, то есть, недопущение восстановления верховенства Конституции Азербайджана на всей территории Нагорного Карабаха. В противном случае, российским «миротворцам» было бы уже нечего делать в Карабахе.

Сомнительная история со сбитым 9-го ноября российским вертолётом, и не менее сомнительная история с взорвавшимся на 10 процентов российским «Искандером» четко обозначила эту красную черту, показала, что Россия не только не готова и не хочет отступить, но ещё достаточно сильна, чтобы удержаться на Южном Кавказе.

Вывод третий. Соглашение от 9-10-го ноября, предусмотревшее ввод российских «миротворцев» в Нагорный Карабах, создание совместного с Турцией центра мониторинга и открытие транспортного сообщения между мейнланд-Азербайджаном и Нахичеванью, с последующим выходом на Турцию, отражает реальный баланс сил в регионе, сложившийся к концу 2020-го года.

4. Вопрос четвертый. Усилилось или уменьшилось российское влияние на Южном Кавказе в результате Второй Карабахской войны?

Тезис. В результате войны Россия усилила свое военно-политическое присутствие и влияние на Южном Кавказе, поскольку, если раньше у неё была военная база в Армении и «миротворцы» в Грузии, то теперь к ним добавились российские «миротворцы» и в Азербайджане, контролирующие часть Нагорного Карабаха.

Антитезис. Следует отметить, что, как ещё раз продемонстрировали события последних месяцев, Армения, в отличие от Грузии и Азербайджана, не является независимым государством. Это прокси-государство, созданное Российской империей и поддерживаемое ею. Россия защищает границы Армении, поставляет ей бесплатно оружие, владеет большинством госкомпаний, то есть, обладает властью над всей территорией Армении. Естественно, посредством Армении влияние России распространялось и на оккупированные территории Азербайджана. Поэтому, если раньше Россия без особых затрат и усилий посредством Армении контролировала не только весь Нагорный Карабах, но и семь других оккупированных районов Азербайджана, и всей своей псевдодеятельностью в качестве сопредседателя Минской группы всячески противилась возврату 20% территории Азербайджана под её юрисдикцию, то теперь России приходится довольствоваться всего лишь оставшимися под «миротворцами» двумя-тремя процентами, и тратить на это огромные ресурсы. Во-первых, чтобы покрывать военные расходы самих «миротворцев», и, во-вторых, на «гуманитарные» акции, всячески удерживая армян от эмиграции, поскольку в противном случае некого будет «умиротворять».

Вывод четвертый. Не только Армения, но прежде всего Россия – проигравшая сторона во Второй Карабахской войне.

5. Вопрос пятый. Предатель ли Пашинян?

Тезис. Да, Пашинян предатель, он подписал позорное для Армении, равносильное капитуляции Соглашение от 9-10-го ноября, не прислушался к совету Путина подписать «перемирие» 19-го октября, когда территориальные и военные потери Армении были не столь велики, сдал без боя Шушу и т.д.

Антитезис. Предоставим армянам самим ответить на вопрос, кто более виновен в военном поражении Армении – Пашинян, находящийся у власти с мая 2018-го года, или же тандем Кочаряна-Саргсяна, правивший Арменией на протяжении предыдущих двадцати лет. Пусть сами армяне купаются в этом. Мы же попытаемся разобраться – на самом ли деле Пашинян предатель, в чем ныне обвиняет его объединённая оппозиция. Поскольку никаких прямых доказательств его предательства нет, используются косвенные. Например, второй президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции 4-го марта лицемерно возмущался, почему Пашинян не остановил войну, если уже на четвёртый день Генеральный штаб армии информировал своего Главнокомандующего, что война, скорее всего, будет проиграна. Или почему не остановил войну по предложению Путина 19-го октября, когда еще не была потеряна Шуша? Подчеркнём, оппозиция обвиняет его не в ошибках, а именно в предательстве, что подразумевает такие действия как саботаж и/или сдачу городов и сел, сговор с врагом и т.д.

Но задумывается ли оппозиция, какая выгода для Пашиняна от предательства? Что такое могли предложить ему потенциальные «покупатели», прельстившие его на предательство? Должность? Но Пашинян и так занимает самую высокую должность в стране, выше некуда. Деньги? Неужели Пашинян так глуп, чтобы не понимать, что в случае предательства никакие деньги не защитят его от рук «патриота-террориста»?! Почему армяне такого низкого мнения о своём самом высоком руководителе?! Неужели они могли так обмануться, выбирая такого никчёмного человека себе в руководители? Как могли «самые сообразительные» допустить такую роковую ошибку?!

Но с одним вопросом надо разобраться: почему же всё-таки Пашинян капитулировал именно в ночь с 9-го на 10-е ноября, а не раньше, скажем, 19-го октября, когда не была еще разгромлена армия, не была потеряна Шуша?

Премьер-министр Армении Пашинян подписал акт о капитуляции тогда, когда всем, включая военное руководство, стало ясно, что дальнейшее продолжение военных действий приведёт лишь к полному краху вооруженных сил, а вместе с ней и страны. И если даже сейчас, после сокрушительного поражения Армении, раздаются совершенно безумные голоса о реванше, и идет охота на предателей, нетрудно представить, какой вселенский вопль подняла бы оппозиция, подпиши Пашинян «перемирие-капитуляцию» раньше, когда армия ещё была способна на какое-то сопротивление!

И правомерно ли обвинять в Cоглашении от 9-10-го ноября одного Пашиняна? Решение о позорном для Армении Соглашении принималось совместно с военным руководством, часть которого в лице Генерального Штаба вооруженных сил обвиняет сейчас Пашиняна в предательстве. Так в чём же предательство Пашиняна? Имела ли Армения возможность продолжать войну? И что, если не прекращение огня? Альтернативой Соглашению о прекращении военных действий являлся полный военный разгром Армении, «самоубийство», как метко отметил президент России В.Путин. Не кажется ли безнравственной позиция армянских военачальников, умолявших Пашиняна остановить войну, а теперь обвиняющих его в измене?!

Вспомним также, что в начале войны Пашинян с трибуны парламента задал вопрос: «Хотите ли, чтобы я остановил войну?», на что оппозиция ответила единогласным «Нет!».

Пашинян, думается, при всех своих недостатках, прекрасно знает как свой народ, так и морально-этические качества своих военачальников и оппозиции.

Вывод пятый. Никакого предательства не было. Было обычное и безусловное военное поражение Армении. Армия Армении была деморализована, разбита, не могла оказывать сопротивление. Накануне подписания Соглашения наблюдалось массовое бегство армянских военных с боевых позиций, как рядовых солдат, так и офицеров. Бегство приняло панический характер, они бежали, побросав личное оружие и оставив технику с боеприпасами. Недаром в Армении Военной прокуратурой ныне заведены сотни дел против командного состава. Не вмешайся Россия, от армянской армии не осталось бы и следа. Но оппозиции выгодно представлять Пашиняна предателем, поскольку это затушевывает объективную и весьма печальную для самолюбия армян реальность – слабость Армении и силу Азербайджана. Это снимает и с оппозиционеров их долю ответственности за поражение в войне. Это выгодно и армянскому обывателю, которому трудно согласиться с мыслью, что Азербайджан, «который моложе Кока-Колы», оказался сильнее «самой древней и самой смелой» нации.

Версия о предательстве Пашиняна – это их «возвышающий обман». Такой же достоверный, как «арабские террористы» и «сирийско-турецкие» боевики. Кстати, недавние обвинения руководителя офиса ЮНИСЕФ в Армении Мариан Кларк-Хаттинг и, вкупе с ней, британской организации «HALO Trust» по разминированию территорий в шпионаже в пользу Азербайджана – продолжение тех же песен, что так сладко ласкают души «самых умных и самых многострадальных».

6. Вопрос шестой. Была ли война неизбежна?

Тезис. Предыдущие руководители Армении смогли избежать войны, а вот Пашинян своей неумелой риторикой, неуместными выпадами и т.д. позволил Азербайджану начать военные действия. Пашинян допустил ошибку, не затягивал переговоров, как это делали предыдущие руководители Армении. Азербайджан не осмеливался на реванш при предыдущих руководителях Армении, а вот при Пашиняне – смог.

Антитезис. Во-первых, как теперь стало известно, Азербайджан приостановил свое контрнаступление в апреле 2016-го года только после «просьбы» Путина и обещаний третьего президента Армении Сержа Саргсяна освободить оккупированные вне Карабаха территории. Но затем Саргсян нарушил достигнутое негласное соглашение. То есть, военные действия были и до Пашиняна. Во-вторых, риторика Пашиняна мало чем отличалась от риторики Кочаряна и Саргсяна. Если бы Азербайджан не освободил оккупированные территории силой, то до сих пор все армяне боготворили бы Пашиняна, заявившего, что «Карабах – это Армения и точка» и устроившего пьяные пляски в сакральном для всех азербайджанцев городе Шуша. Азербайджан все эти долгие годы готовился к возврату своих территорий. Правда, надеялся на механизм сопредседателей Минской группы, очень хотел мирного разрешения конфликта, но, наблюдая неконструктивную позицию Армении, вынужденно выделял огромные финансы на вооружение и подготовку армии. Теперь стало очевидным, что все усилия сопредседателей Минской группы, как России, так и США и Франции, были направлены на ползучую легализацию оккупации, на потерю Азербайджаном своих территорий. Азербайджан собирался с силами, готовил внутриполитическую ситуацию, собирал сторонников на международной арене. И когда армянская сторона совершенно безрассудно и высокомерно устроила очередную провокацию 27 сентября 2020-го года, надеясь «дойти до Баку», Азербайджан немедленно воспользовался ею.

Вывод шестой. Конечно, при таких условиях война была неизбежной. Война была лишь вопросом времени и была «запрограммирована» в далеком 1987-м году, когда при попустительстве руководства СССР, правопреемницей которого стала Российская Федерация, начался процесс насильственного отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Сначала вопреки Конституции СССР, а затем правовых документов ООН и ОБСЕ.

Сегодня часто можно наблюдать противопоставление первого президента Армении Тер-Петросяна двум последующим президентам – Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну. В отличие от последних, Тер-Петросян преподносится как миротворец, но не стоит забывать, что он был одним из первых, кто посеял ветер еще в далеком 1987-м году. Как руководитель комитета «Карабах», подняв знамя крайнего национализма и территориальных претензий к Азербайджану, Тер-Петросян, мягко говоря, подтолкнул Армению в пропасть. Он породил те мрачные ветра, которые в 1998-ом году «сдули» из президентского дворца его самого, и которые теперь уже бушуют вовсю в Армении.

Старая библейская истина еще раз подтвердилась. Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю.

Чингиз Султан

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