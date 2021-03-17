Как сообщалось ранее, 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Шуше.
Представляем фотографии из поездки.
Как сообщалось ранее, 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Шуше.
Представляем фотографии из поездки.
Дата: 2021/03/17 10:08
Раздел: Азербайджан, Фото
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