План разработки проекта разработки месторождения «Карабах» в азербайджанском секторе Каспийского моря может быть пересмотрен.

Как говорится в сообщении SOCAR, об этом было заявлено 16 марта во время встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева с делегацией во главе с вице-президентом норвежской компании Equinor по разработке месторождений и международной добыче Элом Куком.

Согласно сообщению, обсуждались результаты предварительных геологоразведочных работ, проведенных на перспективных структурах «Дан Улдузу» — «Ашрафи» — «Айпара». В 2019 году здесь были завершены сейсморазведочные работы 2D и 3D. Результаты были обработаны в 2020 году, и в настоящее время проводится их интерпретация. Предварительные результаты интерпретации показывают, что запасы нефти и газа в этих структурах выше ожидаемых. В ближайшее время может быть проведено разведочное бурение для определения запасов.

Minval.az