Президент Ильхам Алиев посетил гостиницу «Карабах» во время своего визита в Шушу с первой леди Мехрибан Алиевой и дочерью Лейлой Алиевой.

«Мы ознакомились с реконструкцией гостиницы «Карабах». Во время оккупации гостиницы практически не существовало. Использовались всего несколько этажей. Гостиница была построена в советское время за счет бюджета Азербайджана. Он носила название «Карабах».

Затем ненавистный враг сменил название на Шушинский дворец», — сказал Алиев.

Глава государства рассказал о гостиницах, которые будут построены и отреставрированы в Шуше:

«Также мы посетили санаторий «Шуша». Здесь тоже большая часть построек была разрушена армянами. Но можно будет использовать некоторые постройки. Здесь планируется создание небольших гостиниц.

Надо учитывать, что в Шушу будет большой наплыв туристов. Поэтому здесь должны быть пяти-, четырех-, трехзвездочные отели. Отсюда вы можете увидеть красивые горы вокруг города. Но посмотрите, армяне здесь не построили ни одного здания.

Они использовали здания, построенные Азербайджаном в советское время, и селились в домах азербайджанцев. Все эти дома — дома советских времен, «хрущевки».

Теперь необходимо рассмотреть состояние этих зданий. В Шуше проживало две тысячи человек, большинство из них были военнослужащими. Остальные места пустовали.

Они разрушили дома азербайджанцев. И они думали, что эта оккупация продлится вечно. Мы положили конец оккупации. Я сказал, что Шуша будет одним из красивейших городов не только Азербайджана, но и мира. На сто процентов».



Minval.az